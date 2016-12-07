Компания «Национальный фармацевтический реестр» (НФР), учрежденная главой совета директоров СМП-банка Артемом Оболенским, предложила правительству России создать систему «Единый реестр по учету лиц, страдающих психическими расстройствами», пишет «Коммерсант». По данным издания, правительство уже поручило Минздраву оценить предложение.

Необходимость создания реестра обусловлена недостатками существующей системы, пояснил газете гендиректор НФР Николай Дуксин. По его словам, сейчас учет людей с психическими расстройствами производится лишь по месту их постоянного проживания.

Единый реестр позволит сделать информацию об историях болезни доступной, заявил Дуксин. По его словам, она упростит передачу сведений при переезде пациента, а также оформление инвалидности, получение справок (для водительских прав, оружия и трудоустройства) и планирование закупок лекарств.

НФР рассчитывает не только разработать реестр, но и заниматься его обслуживанием после передачи государству. «Мы предлагаем создать систему и передать ее государству, выступить в дальнейшем ее оператором и заниматься обслуживанием реестра»,— заявили в компании.

Помимо единого реестра лиц с нарушениями психики компания планирует создать единую базу в сфере фармацевтики, объединив существующие данные Государственного реестра лекарственных средств, реестра Федерального института промышленной собственности, реестра Росздравнадзора и другие.

Правительство поручило рассмотреть предложение компании Минздраву, сообщили «Коммерсанту» в НФР. В пресс-службе зампреда правительства Ольги Голодец эту информацию подтвердили. При этом там отметили, что решение будет принято только после получения оценки профильного министерства. В Минздраве изданию заявили, что пока не получили поручение правительства.