Сборная России завоевала золото и серебро в первый день Чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который стартовал в канадском Виндзоре, сообщает «Р-спорт».

Золото выиграла в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем российская мужская сборная в составе Владимира Морозова, Никиты Лобинцева, Михаила Вековищева и Александра Попкова. На втором месте оказалась команда Франции, на третьем — сборная Австралии.

Серебро получил россиянин Александр Красных на дистанции в 400 метров вольным стилем. Золото досталось спортсмену из Южной Кореи, бронза — спортсмену из Венгрии.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проводится в 13-й раз, сообщает ТАСС. В Виндзоре разыгрываются 46 комплектов наград, участвуют более 900 спортсменов из 160 стран. Соревнования завершатся 11 декабря.