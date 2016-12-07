В пятиэтажном жилом доме по улице Рабочая, 13 в городе Советская Гавань Хабаровского края произошел взрыв бытового газа, спасатели эвакуировали 74 человека, есть пострадавшие, сообщает Дальневосточный региональный центр МЧС.

Сообщение о взрыве поступило 7 декабря в 13:50 по местному времени. По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

В результате происшествия пострадали три женщины, сообщает Интерфакс. У двоих из них ожоги, у третьей — черепно-мозговая травма. Они доставлены в районную больницу. Кроме этого, в результате взрыва повреждены две квартиры.

Из здания эвакуировали 74 человека. Для них на месте организовали два пункта обогрева. В настоящее время огонь потушен, идет проливка конструкций, спасатели проверяют помещения на наличие людей. По их словам, угрозы обрушения здания нет. В ликвидации последствий возгорания участвуют 148 человек личного состава и 39 единиц техники.

Из Хабаровска на место происшествия вылетел вертолет МИ-8 с оперативными группами Дальневосточного регионального центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Также в готовности находится вертолет МИ-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с 40 спасателями.

По факту взрыва прокуратура Хабаровского края начала проверку.