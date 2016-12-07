В результате землетрясения, которое произошло у берегов Суматры в провинции Ачех в Индонезии погибли 54 человека, сообщает Associated Press со ссылкой на военных.

Кроме этого, ранения разной степени тяжести получили еще более сотни человек, передает Bilt. Около 40 человек доставили в больницу. РИА Новости со ссылкой на местных чиновников сообщает, что больницы района Пидиджая переполнены, часть людей приходится отправлять в соседние районы. В больнице района Муртала некоторые пострадавшие лежат прямо на полу.

По данным Sky News, десятки людей остаются заблокированы в разрушенных зданиях. Власти отмечают, что число жертв может увеличиться, поскольку пока не ясно, сколько людей остается под завалами. По словам местных чиновников, спасательным работам мешает сложный ландшафт местности.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло недалеко от острова Суматра утром в среду, 7 декабря.

Индонезия является наиболее сейсмоопасным регионом мира, сообщает РИА Новости. Так, в 2004 году у северо-западного побережья Суматры произошел сильнейший за 40 лет подземный толчок. В результате погибли сотни человек в 12 странах Индийского океана.