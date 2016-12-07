Около трех тысяч боевиков в Сирии в течение суток присоединились к режиму прекращения огня. Они добровольно сдали оружие и вместе со своими семьями на 52 автобусах выехали из города Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска в провинцию Идлиб. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, передает Интерфакс.

По словам представителя Центра полковника Алексея Лещенко, соглашение о присоединении боевиков к режиму прекращения боевых действий было достигнуто «после долгих и мучительных переговоров». По его словам, «переговоры проходили очень напряженно, потребовалось много и моральных усилий».

Боевики, добавили в Центре, сдали более 500 единиц стрелкового оружия, снайперские винтовки, десятки 120-миллиметровых минометов.

В покинутом городе Хан-эш-Шейх они оставили разрушенными практически все здания. При этом передвигаться в пригороде до сих пор небезопасно — на каждом шагу саперы находят боеприпасы.

Местные жители, покинувшие город четыре года назад, возвращаются домой. Вместе с правительственными войсками они ремонтируют дома и восстанавливают инфраструктуру города.