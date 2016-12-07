В Сирии от ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела, погиб российский военный советник. Об этом сообщили в Минобороны.

«Руслан Галицкий выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике в составе группы российских военных советников, — сообщили в военном ведомстве.

Полковник Галицкий был ранен во время обстрела боевиками оппозиции жилых кварталов западной части Алеппо. Российские военные медики в течение нескольких суток боролись за его жизнь, добавили в военном ведомстве.

Галицкий представлен к высокой государственной награде посмертно.

С начала российской операции в Сирии, по официальной информации, погибли 23 российских военных. Ранее на этой неделе в Алеппо попал под обстрел российский мобильный полевой госпиталь. В результате артиллерийского удара боевиков погибли две медсестры — Надежда Дураченко и Галина Михайлова.

Также пострадали два других медика, пациенты и журналист Russia Today. Минобороны наложило ответственность за трагедию на боевиков сирийской оппозиции и их «покровителей» из США, Великобритании и Франции.

Военный госпиталь появился в Алеппо недавно по приказу президента Владимира Путина. В конце ноября он поручил Минобороны и МЧС направить в Сирию мобильные медицинские пункты для оказания помощи местным жителям.