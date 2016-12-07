Космический грузовик «Прогресс МС-04» не вышел на орбиту из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У» на 383 секунде полета. Об этом сообщили в Центре управления полетами, передает ТАСС.

Ранее в качестве версий падения космического корабля называлась халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени «Союз-У», а также технические проблемы на борту корабля.

Накануне, 5 декабря, Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме Байконур сообщил, что Роскосмос откажется от использования ракеты-носителя «Союз-У». По его словам, все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2-1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ».

Напомним, потеря корабля произошла на высоте 190 км над безлюдной гористой местностью в Туве.

«Прогресс МС-04» должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки МКС, воду и воздух для космонавтов. В грузовом отсеке находилось научное оборудование и комплектующие, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены.