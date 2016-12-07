Более 400 осужденных эвакуировали из-за пожара в казанской исправительной колонии №2, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УФСИН РФ по Республике Татарстан Инга Мазуренко.

По ее словам, в среду, 7 декабря, около семи часов утра загорелось помещение на третьем этаже для хранения личных вещей осужденных.

Очаг возгорания был локализован силами пожарной части исправительного учреждения и прибывшими сотрудниками МЧС. Причина возгорания устанавливается, пострадавших нет.

В настоящее время все осужденные расселены по соседним корпусам, добавила Мазуренко. Из 400 эвакуированных 300 вернутся в здание до конца дня, остальных временно разместят в других помещениях.

ИК-2 — старейшее исправительное учреждение Татарстана, рассчитана на проживание около 1,5 тыс. осужденных.