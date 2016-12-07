Центробанки России и Турции начали работу над переходом на расчеты в нацвалютах во взаимной торговле, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

«Центральные банки уже начали работать по вопросу о том, каким именно образом это может быть воплощено в жизнь, и, чтобы это произошло, должны быть проработаны некоторые технические вопросы. Но все смотрят позитивно на эту перспективу — и Россия, и Турция», — сказал он в интервью РИА Новости.

Одновременно ТАСС сообщает, что Центробанк не видит препятствий для расчетов в нацвалютах между двумя странами.

«Юридические и технические препятствия для проведения расчетов в национальных валютах между резидентами России и Турции отсутствуют. Необходимости заключать в этих целях отдельное соглашение между двумя центральными банками нет», — заявили в пресс-службе ЦБ.

Там также отметили, что «выбор валюты контракта и валюты расчета — это право участников внешнеэкономических отношений, которое они реализуют, исходя, прежде всего, из коммерческой целесообразности».

«Для того, чтобы решение принималось в пользу одной из национальных валют, участник ВЭД [внешнеэкономической деятельности] должен быть уверен в том, что на эту валюту есть спрос на внутреннем рынке», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 3 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину перейти на взаиморасчеты в национальных валютах в торговле. «Мы будем платить рублями за все, что покупаем у вас. А вы платите нам в лирах», — сказал он.