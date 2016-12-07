Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий назвал ошибкой переход на Болонскую систему высшего образования (обучение в течение четырех лет в бакалавриате и два года в магистратуре) и предложил вернуться к пятилетнему обучению.

«Не удержусь и еще раз скажу. Я считаю допущенной нами ошибкой переход на четырехлетнее образование в высшей школе… Я считаю, что мы должны учить пять лет, шесть лет, как сделали ведущие западные университеты», — цитирует его заявление на III Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» ТАСС.

Садовничий добавил, что Европа унифицировала профессиональные стандарты и построила соответствующим образом образование, а в России, к сожалению, перенесли это четырехлетнее, в некоторых случаях трехлетнее, образование на высшую школу. По мнению ректора МГУ, в ходе такого обучения предмет изучения становится очень общим.

Садовничий также отметил неудовлетворительное качество существующих на сегодняшний день 850 профессиональных стандартов.

«Есть опасность, что профстандарты фиксируют вчерашние или сегодняшние трудовые функции работника. Нам надо видеть потребность будущих специалистов, и понятно, что надо сопрячь профессиональные стандарты и стандарты высшего образования», — сказал ректор МГУ.

Виктор Садовничий добавил, что обратился в Минобрнауки с просьбой пристально следить за этим процессом.

«Мы поставили этот вопрос перед министерством, перед соответствующими органами. Надо в ближайшее время подумать, как готовить высшее образование и профессиональное и быть первыми», — подчеркнул ректор МГУ.