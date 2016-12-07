Телевизионный технический центр «Останкино» попросил Останкинский районный суд отклонить иск Романа Масленникова, пожаловавшегося на отупление из-за просмотра телевизионных передач, на основании того, что он направлен не по адресу. Об этом сообщает Life.ru, в распоряжении которого оказалась копия возражения телецентра на иск.

Генеральный директор PR-агентства «Простор» Роман Масленников подал иск к «Останкино» в ноябре этого года. По его мнению, регулярный просмотр телевизионных программ негативно отразился на его здоровье.

«Как следствие постоянного плохого самочувствия, мои мыслительные процессы затормозились, и на лицо явное нарушение памяти и замедление умственных процессов. Одна из причин этого — избыточная информация, которая бесконечным потоком транслируется из телевизора: телешоу, новости, реклама, сериалы, фильмы и т.д. Не удивительно, что воздействие просмотра телевизора напрямую снижает мою умственную работоспособность», — говорилось в иске.

По словам Масленникова, речь идет о программах вечернего прайм-тайма на центральных каналах. Он просил суд взыскать с «Останкино» компенсацию морального вреда в сумме 988 тысяч рублей.

Читайте также «Останкино» обнесли колючей проволокой

В документе, который цитирует Life, сотрудники телецентра отмечают специфику телевизионного вещания в России. По их словам, «оно представляет собой многоступенчатый процесс, участниками которого являются множество субъектов», в том числе вещатели, операторы вещания, производители контента, организации, которые занимаются техническим обслуживанием телевизионного процесса.

«К числу последних относится ответчик. То есть “Останкино”, оказывая услуги технического характера... не определяет содержание телевизионных передач. Таким образом, структура телевизионного вещания в Российской Федерации не предполагает наличия единого центра (субъекта) вещания, к которому могут быть предъявлены требования, касающиеся телевидения в целом», — говорится в письме.

Кроме этого, в «Останкино» заявили, что «все утверждения истца о якобы наступивших негативных последствиях для его здоровья в результате просмотра телевизионных программ носят субъективный характер».

«Истцом не приведено ни одного документального подтверждения ни причинно-следственной связи между фактом просмотра телевизионных программ и негативными последствиями для здоровья, ни собственно факта наступления негативных последствий для его здоровья», — сказано в документе.