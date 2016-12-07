Сообщение о причинах аварии космического грузовика «Прогресс МС-04» появилось на сайте Центра управления полетами (ЦУП) из-за технической ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее в среду ЦУП рассказал о предварительных версиях аварии «Прогресса». Согласно сообщению ведомства, грузовой корабль не вышел на орбиту из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У» на 383 секунде полета. Вскоре после этого центр опроверг эти данные.

«Информация размещена в результате технической ошибки при работе с сайтом», — рассказали в ЦУП.

Эксперты продолжают изучать причины аварии космического корабля.

«Любые версии, которые озвучиваются сейчас, не имеют отношения к действительности, в том числе некорректные данные циклограммы, так как результаты работы комиссии будут объявлены не ранее 20 декабря 2016 года», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 1 декабря через несколько минут после запуска «Прогресс» перестал выходить на связь. Потеря корабля произошла на высоте 190 км над безлюдной гористой местностью в Туве. «Прогресс МС-04» должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки МКС, воду и воздух для космонавтов.

В качестве версий падения космического корабля называлась халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени «Союз-У», а также технические проблемы на борту корабля.