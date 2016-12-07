Нападение на журналистов телеканала Life, совершенное 12 ноября в Москве, не связано с их профессиональной деятельностью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы — ответы на соответствующие запросы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора России Юрия Чайки.

«В настоящее время достоверно установлено, что преступление не связано с профессиональной деятельностью М.В. Безыменного и В. В. Серенко. Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролируется», — цитирует агентство ответ Бастрыкина на запрос, направленный ранее Госдумой в СК.

Аналогичная позиция выражена и в ответе Юрия Чайки, сообщает агентство.

Напомним, в ночь на 12 ноября шестеро неизвестных, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, напали на режиссера телеканала Марка Безыменного и его ассистента Владимира Серенко.

В результате Безыменного получил несколько серьезных травм головы, у него был выбит зуб. У Владимира Серенко диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом лицевой кости.

В ночь на 13 ноября одного из подозреваемых задержали. Позднее сообщили о задержании еще четырех человек.

По факту избиения журналистов Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.