Депутата Новгородской областной думы задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного Главного следственного управления Следственного комитета Юлию Иванову.

Имя задержанного не называется. Как рассказали в ведомстве, в следственных подразделениях МВД депутат получил информацию о расследовании уголовного дела, фигуранты которого находятся под арестом.

«Депутат принял решение воспользоваться этой информацией в целях личного обогащения. Он сообщил знакомому одного из обвиняемых недостоверные сведения о том, что имеет обширные связи в правоохранительных органах, и за 2 млн долларов может решить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам и положительно повлиять на ход расследования уголовного дела», — сообщили в СК.

Парламентарий был задержан при получении денег. Ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В пресс-службе Новгородской областной думы «Новой газете» сообщили, что не располагают информацией о том, кто из депутатов задержан. На вопрос о том, является ли задержанным 33-летний депутат Юрий Ивлев, в пресс-службе не ответили.