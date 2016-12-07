Агентство РИА Новости опубликовало видео задержания подозреваемых в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабитским подпольем в России.

Судя по отметке на видеозаписи, операция проходила в шесть часов утра. Задержанные не оказывали сопротивления, отмечает агентство.

Сообщается, что в квартире на Щелковском шоссе 85, корпус 4 силовики задержали не менее семи мужчин. Подозреваемые спали на матрасах на полу. После проверки документов их увезли сотрудники Росгвардии.

В другой квартире помимо мужчин находились также женщины. Один из задержанных признался силовикам, что пользовался поддельным киргизским паспортом. В помещении нашли большое количество литературы, в том числе религиозного содержания.

В квартире по адресу Дубнинская улица, дом 30, корпус 2 силовики обнаружили двух мужчин и женщину в платке и длинной юбке, в комнатах находились детские игрушки и люлька. Мужчины заявили силовикам, что оружия у них нет.

Напомним, утром 7 декабря источник ТАСС в силовых структурах сообщил о задержании в Москве и Подмосковье в ходе крупномасштабной спецоперации 25 человек. По его словам, задержания проходили по нескольким десяткам адресов. Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ совместно с центром «Э» МВД и бойцами спецназа.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ не стали комментировать информацию о задержании, заявив, что «не распространяли эту информацию». «Мы не подтверждать, не опровергать ничего не будем», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе силового ведомства.