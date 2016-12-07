Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить «Медузу» на предмет пропаганды экстремизма и терроризма, сообщает Life.

Самой «Медузе» информацию о подаче запроса подтвердил помощник депутата Илья Евстигнеев. При этом в Генпрокуратуре сообщили, что запрос еще не зарегистрирован, поскольку данная процедура происходит в течение трех дней.

Поводом для запроса послужила статья Ильи Азара о чеченцах, которые пытаются бежать в Европу («Когда вернетесь, мы вас убьем»).

Милонов считает публикацию материала провокацией с целью создать негативный образ — России в целом и Чечни в частности, а также подорвать единство страны и поощрить террористические организации.

Кроме этого, Милонов считает, что автор материала оправдывает действия незаконных вооруженных формирований, создает положительный образ террористов и очерняет сотрудников правоохранительных органов, которые борются с террористами.

«Несмотря на все потуги, у Азара и его хозяина не получается раскачать лодку межнациональной конфронтации. В репортаже они взяли откровенных уголовников, которые врут, и выдали их за неких беженцев», — заявил депутат Life.

В публикации «Когда вернетесь, мы вас убьем» речь идет о сотнях чеченцев, которые находятся в Бресте и пытаются перебраться в Польшу. В тексте приведены монологи людей, столкнувшихся с преследованиями со стороны чеченских властей.

После выхода материала, напоминает «Медуза», глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что в Бресте находятся не чеченские беженцы, а «заложники спецслужб европейских стран, которые соблазняют чеченцев рассказами о райской жизни».