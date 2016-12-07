Суд в Ирландии постановил разблокировать счета основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского, которые были заблокированы еще в 2011 году по делу ЮКОСа.

Огорчу трольчатник: ирландский суд поддержал мою просьбу разморозить счет, "висевший" с 2011 года. Враньё про "отмывание" осталось враньем. — Ходорковский Михаил (@mich261213) December 7, 2016

Судья Томоти Люси заявил, что ему не предоставили объективных оснований для заморозки средств, пишет Irish Times. В суде Ходорковский заявил, что потратит большую часть денег на информационную кампанию против президента Владимира Путина.

Как сообщили Интерфаксу в Международном центре правовой защиты, российская сторона крайне удивлена этим решением, «так как не была уведомлена надлежащим образом об обращении Ходорковского с заявлением в суд о разморозке активов».

Деньги на счету Ходорковского в Ирландии регулярно замораживали по запросу ирландской экономической полиции с марта 2011 года. В ноябре Ходорковский обратился в ирландский суд с требованием разморозить его 100 млн евро, заблокированные ранее.