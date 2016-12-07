В пресс-службе «Останкино» заявили, что не относятся серьезно к подаче иска об отуплении населения. Об этом «Новой газете» заявил руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров.

«Любой гражданин имеет право на самовыражение и самопиар, оставаясь в рамках законодательства. Относиться серьезно к подобным заявлениям, наверное, не стоит. Только, к сожалению, мы, равно как и судебные инстанции, вынуждены реагировать, отвлекая время и ресурсы от действительно важной и нужной работы», — сказал представитель телецентра.

Существование документа, в котором «Останкино» просит суд отклонить иск телезрителя, Назаров подтвердил. На вопрос, не ожидает ли телецентр подобных исков от других телезрителей, он не ответил.

Напомним, ранее в пятницу Life опубликовал выдержки из документа, в котором телецентр «Останкино» попросил Останкинский районный суд отклонить иск телезрителя Романа Масленникова, пожаловавшегося на плохое самочувствие и снижение умстенной работоспособности из-за просмотра телепередач.

По мнению сотрудников телецента, иск направлен не по адресу.

«Структура телевизионного вещания в Российской Федерации не предполагает наличия единого центра (субъекта) вещания, к которому могут быть предъявлены требования, касающиеся телевидения в целом», — говорится в письме.

Генеральный директор PR-агентства «Простор» Роман Масленников подал иск к «Останкино» в ноябре этого года. По его мнению, регулярный просмотр телевизионных программ негативно отразился на его здоровье. Телезритель попросил суд взыскать с «Останкино» компенсацию морального вреда в сумме 988 тысяч рублей.