Домой к одному из организаторов «Русского марша», националисту Ивану Белецкому пришла полиция, сообщил «Новой газете» активист Марк Гальперин. По его словам, приблизительно в 11 утра в дверь начали стучаться полицейские.

Полицейские требуют от Белецкого дать показания. Ордера на обыск в квартире они не предоставили.

Затем правоохранители отключили на щитке электричество в квартире и начали выламывать дверь. Кроме того, ему разбили дверной глазок. Белецкий отказывается впустить полицейских.

С самим Белецким «Новой» поговорить не удалось. В фейсбуке опубликована видеозапись, на которой он рассказывает, что сначала к нему якобы стучались некие оперативники, а потом, после визита участкового, пришли сотрудники полиции.

В минувшую субботу, 3 декабря, полицейские задержали нескольких участников «народного схода» — активистов движения «Новая оппозиция». В акции принимал участие и Белецкий. Он отметил, что акция проводилась без атрибутики, плакатов и звукоусилительной аппаратуры.

В начале ноября назад власти Москвы отказали в проведении ежегодного «Русского марша» в честь Дня народного единства.