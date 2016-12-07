Минкомсвязь предложила запретить бастовать почтальонам и журналистам государственных СМИ. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

Ведомство разработало перечень необходимых услуг, которые должны предоставляться в период забастовок в СМИ. В перечень вошли «работы по обеспечению выпуска государственных печатных средств массовой информации и сетевых изданий, ежедневных информационных телепередач, непрерывной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов».

Документ также касается и Роскомнадзора. Согласно перечню, служба вне зависимости от забастовок должна вести реестр запрещенных сайтов и ограничивать доступ к ресурсам с экстремистким контентом по требованию Генпрокуратуры.

Минкомсвязи предлагает обеспечить «выполнение полного цикла работ персонала» по доставке почты, пенсий, социальных пособий, а также уведомлений от различных органов власти.