6 декабря, в Москве, на 67-м году жизни скончался Валерий Романович Белякович — народный артист России, лауреат Премии правительства РФ (и многих иных), главный режиссер и художественный руководитель московского Театра на Юго-Западе в 1977–2011 годах. В 2011–2013 гг. Валерий Белякович был художественным руководителем московского Театра им. Станиславского.

Имя Беляковича связано с Театром на Юго-Западе неразрывно: это он, молодой и дерзкий, с малой группой единомышленников основал в середине 1970-х театр-студию в пристройке на проспекте Вернадского (благодаря, а не вопреки обстоятельствам времени и места). Пятнадцать лет театр имел статус «самодеятельного» (что не мешало ему греметь в Москве), был закрыт на несколько месяцев в 1982 году за постановку «Носорогов» Ионеско. А в 1986-м «Гамлет» Валерия Беляковича первым представил отечественный театр времен перестройки на Эдинбургском театральном фестивале.

«Дома», на Юго-Западе, Валерий Белякович поставил свыше 70 спектаклей — от Шекспира и Гоголя до нашумевших в Москве конца 1990-х «Щей» по Владимиру Сорокину и DOSTOEVSKY-TRIP, от Софокла до Рея Куни. Дерзкий, яркий, социальный, смело экспериментировавший с массовой культурой как одним из голосов времени, одним из компонентов создания истинного искусства, — театр Беляковича всегда был заметен в Москве. Так же как и постановки режиссера на других сценах — в Чикаго и Лос-Анджелесе, во МХАТе им. М. Горького и Театре им. Н.В. Гоголя.

Валерий Белякович был известным театральным педагогом и ярким актером: в одном из главных своих спектаклей, «Мастере и Маргарите», он с юмором, гротеском и блеском играл Воланда.

«Новая газета» приносит соболезнования семье, друзьям и коллегам режиссера.