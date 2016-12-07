Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева стала главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает сайт организации.

«Мы все понимаем, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА вернет свое соответствие. Именно в этом мы видим свою основную задачу и приложим для этого максимум усилий», — сказала спортсменка.

Исинбаева является кандидатом в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Выборы главы организации пройдут 9 декабря.

По информации Р-спорт, ранее был изменен учредителей РУСАДА — в их числе остались только Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Теперь агентство будет получат финансирование напрямую из бюджета.

В октябре Минспорта объявило о выходе из состава членов РУСАДА. Тогда ведомство пообещало, что агентство восстановит свою функциональность.

Напомним, в ноябре 2015 года РУСАДА приостановило свою работу в связи с тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) единогласно одобрило решение о несоответствии российского агентства международному кодексу организации.

Тогда Мутко заявил о готовности России к сотрудничеству с WADA.