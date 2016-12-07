Председательствующий на процессе в Московском окружном суде по делу об убийстве Бориса Немцова, судья Юрий Житников сообщил сегодня участникам процесса, что отправил телеграммы бывшему заместителю командира батальона «Север» Руслану Геремееву и его племяннику Артуру Геремееву. Суд ждет их на допрос в качестве свидетелей 13 декабря.

Накануне в ходе заседания адвокаты дочери политика, Жанны Немцовой, Ольга Михайлова и Вадим Прохоров заявили ходатайство о вызову Геремеевых. Кроме того, председательствующий согласился вызвать Алибека Делимханова, командира подсудимого Заура Дадаева. На какую дату назначен его допрос, судья пока не сообщил.

По словам адвокатов семьи Немцова, именно Руслан Геремеев обладает большим количеством сведений об убийстве политика, он тесно общался со всеми сидящими на скамьи подсудимых, те регулярно приходили к нему, по свидетельству консьержки и домработницы, на квартиру в Москве на Веерной улице, 46 в период подготовки к убийству (сентябрь 2014 — февраль 2015).

Сам замкомандира батальона «Север» (ныне Росгвардия, на момент убийства Немцова — Внутренние войска МВД) изначально проходил по делу в качестве подозреваемого, однако ни разу допрошен не был, а затем по неизвестным причинам был переведен в статус свидетеля. Попасть в домовладение Геремеевых в Чечне следователи не смогли — их не пустили.

Племянник Геремеева, Артур, по словам адвокатов семьи политика, также тесно общался с подсудимыми и, кроме того, ему принадлежала квартира, где проживал Руслан Геремеев.

По версии следствия, Руслан Мухудинов (находится в розыске), который и решил якобы единолично убить Бориса Немцова, был водителем Руслана Геремеева. Причем предполагаемые мотивы Мухудинова следствие не называет.

В то же время суд накануне отказался по ходатайству адвокатов Жанны Немцовой вызывать в суд главу Чечни Рамзана Кадырова, ряд высокопоставленных сотрудников силовых структур республики, а также депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Делимханова. По словам адвокатов, ряд фигурантов уголовного дела были связаны должностными и родственными связями с высокопоставленными должностными лицами Чеченской Республики. Однако, суд решил, что заявленные в ходатайстве лица вряд ли могут что-либо пояснить по сути дела.

Следующее заседание по делу об убийстве Бориса Немцова пройдет в Московском окружном военном суде 13 декабря в 11:00.