Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитную организацию Международный «Мемориал» на 300 тысяч рублей за нарушение закона о некоммерческих организациях, выполняющих функцию «иностранных агентов».

Решение суда связано с тем, что «Мемориал» не подал заявление о включении в реестр НКО-иноагентов.

В суде представитель правозащитного центра объяснила, что, согласно постановлению Конституционного суда, международные организации не могут быть иностранными агентами, поэтому включать Международный «Мемориал» «привлекать как международных агентов нельзя».

В разговоре с «Новой газетой» председатель «Мемориала» Ирина Кагнер сказала, что организация будет обжаловать это решение.

«Многие говорили, что можно ожидать такого решения. Но нам, как людям из организации, которой важно правовое пространство, как-то не хочется заранее считать, что решение суда предсказано. Очень огорчительно, что уверенность многих была подтверждена. Решение суда странно», — добавила она.

По словам Кагнер, у «Мемориала», судя по всему, будут две судебные линии: с одной стороны, организация будет опротестовывать штраф Тверского суда, «надеясь, что доводы будут услышаны», с другой — доказывать правоту в Замоскворецком суде.

Ранее директор организации Елена Жемкова говорила, что «Мемориал» пытается оспорить свое включение в реестр НКО-иноагентов, поэтому правозащитники обратились в Замоскворецкий суд Москвы.

В октябре министерство юстиции включило Международный «Мемориал» в реестр иностранных агентов после проверки, выявившей факты иностранного финансирования и участия организации в политической деятельности.