В Ингушетии задержали начальника центра противодействия экстремизму республиканского управления МВД Тимура Хамхоева. Эту информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе управления ФСБ по республике Ингушетия, однако отказались предоставить более подобную информацию.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщал о том, что вместе с Хамхоевым задержаны несколько его подчиненных. Об этом же сообщают Интерфакс и издание «Кавполит».

Операцию провели сотрудники управления ФСБ по Ингушетии и центрального аппарата Управления собственной безопасности МВД.

В июле в рамках расследования нападения на отделение Россельхозбанка в Сунже полицейские задержали 50-летнего жителя Карабулака Магомеда Далиева. В его квартире провели обыск, во время которого были обнаружены две ручные гранаты.

Далиева доставили в Центр противодействия экстремизму МВД, где скончался во время допроса. По факту гибели мужчины республиканское управление собственной безопасности МВД начало служебную проверку.