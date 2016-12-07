Госдума во втором чтении приняла законопроект, который приостанавливает до 1 января 2020 года индексацию материнского капитала, передает ТАСС.

Помимо этого, законопроект предусматривает проведение индексаций один раз в год — 1 февраля по фактической инфляции. Сейчас выплаты производятся по прогнозному уровню инфляции и в разные сроки. Это затронет ветеранов, инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Ранее законопроект одобрило правительство. В октябре стало известно, что Минтруд готовит законопроект о приостановке до 1 января 2020 года индексации материнского капитала. Такое решение принято «с учетом финансово-экономической ситуации в стране».

Материнский капитал был введен в России в 2007 году. Он выплачивается при рождении или усыновлении второго ребенка. Выделенные средства можно потратить только на определенные цели, в частности, на улучшение жилищных условий или обучение ребенка.

Тогда размер маткапитала составлял 250 тыс. руб. В последующие годы сумма материнского капитала ежегодно увеличивалась и в 2015 году выросла до 453 тыс. руб. Планировалось, что в текущем году выплату увеличат до суммы 475 тысяч рублей.