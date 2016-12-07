Мосгорсуд не выявил нарушений прав бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева при его задержании, передает ТАСС.

«Доводы адвокатов о том, что в ходе проведения следственных действий было нарушено право Улюкаева на защиту, являются несостоятельными», — сказано в решении суда.

В конце ноября Мосгорсуд оставил бывшего министра под домашним арестом. Улюкаеву запрещено общаться со СМИ и давать интервью, а также суд не разрешил прогулки и посещения врачей без санкции следователя.

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Тогда же адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев заявил, что действия сотрудников ФСБ, задержавших его подзащитного, должны быть классифицированы как нарушение должностных полномочий или похищение человека.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на вторник, 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».