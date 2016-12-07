На месте крушения самолета Pakistan International Airlines в Пакистане нашли 42 тела погибших, передает Daily Pakistan.

По информации издания, причиной крушения стала неисправность одного из двигателей. Перед тем, как самолет пропал с радаров, пилот передал сигнал SOS.

Самолет модели ATR 42 выполнял внутренний рейс из Читрала в Исламабад. Лайнер разбился неподалеку от города Хавелиана, на его борту находились 47 человек: 42 пассажира и пятеро членов экипажа.

Daily Pakistan отмечает, что ранее авиакомпанию обвиняли в нарушении правил безопасности перевозок. В 2007 году Евросоюз запретил Pakistan International Airlines летать в страны Европы.