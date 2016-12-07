Международный олимпийский комитет (МОК) продлил санкции в отношении России после расследования о допинге в российском спорте, сообщает официальный сайт организации.

В России запрещены любые спортивные мероприятия под эгидой МОК. Санкции продлены «до последующего уведомления».

Санкции ввели в июле этого года. До этого независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала доклад, в котором подтвердили информацию о том, что на Олимпиаде в Сочи российские чиновники с ведома министра спорта подменяли пробы спортсменов.

После публикации доклада МОК часть российских спортсменов были отстранены от участия в Олимпийских играх.