Сирийская армия освободила 15 кварталов восточной части Алеппо, сообщает Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Под контролем сирийской армии находится 70% территории восточного Алеппо.

По информации центра, в течение дня в безопасные районы города перешли 1224 мирных жителя.

«В течение дня сложили оружие и вышли в западные районы города 66 боевиков. В соответствии с решением президента Сирии они были амнистированы», — сказано в сообщении Центра примирения.

Ранее в среду стало известно, что около трех тысяч боевиков в Сирии в течение суток присоединились к режиму прекращения огня. Они добровольно сдали оружие и вместе со своими семьями выехали из города Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска в провинцию Идлиб.