Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об участниках приватизации госкомпании, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

19,5% государственных акций «Роснефти» купят компания «Гленкор» и Катарский суверенный фонд. Сумма сделки составляет 10,5 млрд евро. Участники консорциума по приватизации «Роснефти» имеют равные доли по 50%, заявил Сечин.

По словам спикера Кремля, сделка осуществлена «на тренде растущих цен на нефть». Президент назвал завершившуюся приватизацию «крупнейшей сделкой на энергетическом рынке мировом за 2016 год».

По итогам сделки Путин поручил Сечину обсудить с правительством и Центробанком схему действий по конвертации для избежания колебаний курса.

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