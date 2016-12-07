В Сирию для участия в антитеррористической операции отправили военнослужащих, которые проходят службу в Чечне по контракту, передает «Дождь» со ссылкой на собеседника, близкого к руководству республики.

Ранее в сети появилось видео, на котором говорящих на чеченском языке солдат духовенство благословляет на участие в сирийской операции. Собеседник телеканала подтвердил подлинность видеозаписи.

«Дождь» также приводит аудиозапись части выступления муфтия Чечни Салаха Межиева, записанную одним из военнослужащих.

«Люди завидуют тем, кто туда отправляется, как вы. Очень многие готовы отправится туда, как только им скажут. В этом нет сомнения. Вы вышли с великим делом. Сейчас мы все помолимся и попросим милости на пути войны», — сказал Межиев, добавив, что участвовать в операции в Сирии «мечтают очень многие», в том числе и глава Чечни Рамзан Кадыров.