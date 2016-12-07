Премьер-министр Италии Маттео Ренци официально подал в отставку, передает Reuters со ссылкой на администрацию президента страны.

Ренци объявил о своей отставке из-за того, что граждане страны не приняли его предложение о конституционной реформе. Президент страны Серджи Маттарелла просил Ренци отложить отставку до одобрения парламентом бюджета на 2017 год.

«Бюджет утвержден. Спасибо всем, и да здравствует Италия», — написал Ренци в твиттере.

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Референдум по конституционной реформе прошел в Италии 4 декабря. Против реформы высказались около 54–58% избирателей, поддержали — 42–46%.Проект референдума предусматривал масштабные реформы конституции Италии, в том числе, сокращение полномочий сената и полномочий областей страны, а также о ликвидации такой административной единицы как провинция.