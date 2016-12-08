Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) совместно с МВД начало разрабатывать систему анкетирования для студентов, которая позволит выявить их склонность к экстремизму. Об этом сообщила ведущий консультант управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Валентина Лаза, пишут «Ведомости».

По задумке авторов идеи, анкетирование будет проводиться либо среди студентов первого курса вузов и средних специальных учреждений, либо среди абитуриентов. Сейчас проект находится на согласовании с правительством Москвы.

По словам заведующей отделом социологии молодежи Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН Юлии Зубок, основными факторами, которые влияют на формирование у студентов склонности к экстремизму, помимо окружения, являются материальное положение, настроенность на риск,а также степень доверия к власти и общественным институтам.

«Если этот уровень падает, то надо бить тревогу. Мы понимаем, что в СМИ попала громкая история Варвары Карауловой, но и других примеров много. Что на сегодняшний день удерживает, хорошо это или плохо, – это доверие к власти, причем именно к первому лицу», – считает Зубок.

Социолог добавила, что методика анкетирования до конца не определена, а также не принято решение о том, как применять полученные результаты, так как «этика использования таких данных – большая проблема».

По данным «Ведомостей», Москва станет первым регионом, где опробуют данную методику.

Напомним, в октября «Коммерсант» сообщил, что в московских и региональных вузах на протяжении последних двух лет проходила работа по оценке «протестного потенциала» студентов и преподавателей. В ходе исследования, по данным издания, выяснилось, что среди преподавателей вузов «не открыто, но не стесняясь происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей».