В американский конгресс внесли законопроект о создании независимой комиссии по расследованию предполагаемого «вмешательства России» в президентские выборы при помощи хакерских атак, сообщает The Wall Street Journal.

Авторы законопроекта — конгрессмены Элайя Каммингс и Эрик Суолуэлл — предлагают расследовать громкие хакерские атаки, которые происходили в период предвыборной гонки, в том числе взлом сервера Демократической партии, почты Хиллари Клинтон и главы ее предвыборного штаба Джона Потесты и другие.

В комиссию предлагается включить 12 человек — представителей как Демократической, так и Республиканской партии. Свои выводы и рекомендации комиссия должна представить не позднее полутора лет с момента создания.

В конце ноября New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США сообщила, что правительство США не наблюдало повышенной вредоносной киберактивности в день выборов президента страны. Собеседник издания также отметил, что не знает, планировала ли Россия кибератаки на выборную систему США, и стали ли публичные заявления правительственных чиновников сдерживающим фактором против подобных действий.

Напомним, в начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране. Российские власти отрицают причастность ко взломам.