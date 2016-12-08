Причиной падения самолета Су-33 с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» мог стать человеческий фактор. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Главному штабу ВМФ.

По словам собеседника издания, специалисты комиссии Минобороны по расследованию инцидента считают, что летчик «превысил максимально допустимое отклонение по оси посадки, создав тем самым чрезмерную нагрузку на трос». Специалисты установили, что отклонение по оси посадки истребителя было превышено почти на полметра от предельно допустимого (4,7 м вместо 4,2 м)».

«Важно понимать последовательность: либо трос не выдержал нагрузки из-за ошибки, допущенной при приземлении, либо трос оборвался, что и привело к аварии. Но судя по параметрам самолета в момент приземления, даже полностью исправный трос такой нагрузки бы не выдержал — налицо ошибка пилотирования», — сказал источник издания.

Напомним, 5 декабря российский истребитель Су-33 потерпел аварию во время посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться. Для крейсера это второй потерянный истребитель: 14 ноября в нескольких километрах от «Адмирала Кузнецова» потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29. Причиной крушения стала техническая неисправность самолета.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» в составе ударной группы еще из нескольких кораблей сейчас маневрирует у берегов Сирии. Авиация отрабатывает маневры в ожидании возможных целей на территории Сирии.