Министерство внутренних дел России подготовило законопроект о создании «черного списка» футбольных болельщиков, которым запрещен въезд в Россию во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Списки будут составлять по информации от зарубежных правоохранительных органов и Интерпола. Как сказано в законопроекте, во время ЧМ-2018 вероятно вынесение «несвоевременных решений» об отказе во въезде в страну, так как для упрощения процедуры МВД не планирует отправлять болельщикам уведомление о том, что им закрыт въезд в Россию.

В МВД отмечают, что это возможно даже если зарубежные правоохранительные органы заранее передадут российским коллегам информацию о потенциально опасных фанатах.

«В целях создания условий, адекватных предполагаемому количеству выносимых решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, проектом предлагается установить, что такие решения могут быть подготовлены одновременно в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства, то есть в списочном формате», —сказано в документе.

Напомним, в сентябре Российский футбольный союз исключил Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) из состава организации. Это произошло вскоре после инцидента с российскими фанатами на Евро-2016 во Франции: после массовой драки с английскими фанатами более 20 россиян и главу ВОБ Александра Шпрыгина департировали из страны. Троих российских болельщиков французский суд приговорил к срокам от одного до полутора лет тюрьмы.