Крымскому журналисту Николаю Семене предъявили обвинение в призывах к экстремизму.

«Побывали с Николаем Семеной в спецслужбе. Предъявили обвинение», - сообщил адвокат Андрей Сабинин на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что заявил «три больших ходатайства», однако следователь, по словам Сабинина, сказал, что откажет в их удовлетворении.

Напомним, этой весной Крымское управление ФСБ весной нынешнего года возбудило в отношении 66-летнего внештатного корреспондента «Крым.Реалии» (проекта радио «Свобода») Николая Семены дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета).

Как пояснила прокурор полуострова Наталья Поклонская, поводом стала публикация материала о блокаде Крыма, в котором звучат призывы к изоляции полуострова и нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

В июле Николая Семену включили в федеральный перечень людей, в отношении которых есть информация об их причастности к терроризму или экстремизму.