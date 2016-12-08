Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж приехал в Москву, чтобы провести ряд переговоров по актуальным темам, передает РИА Новости.

«Я встречусь с влиятельными бизнесменами и идейными лидерами», — рассказал Пейдж о цели своего визита в Россию.

Пейдж будет находиться в Москве до 13 декабря.

Ранее Пейдж говорил о том, что в администрации президента США не хватает людей, которые бы верили в потенциал российско-американских отношений. Политик считает, что диалог между странами невозможен без доверия к российскому президенту Владимиру Путину.

Картер Пейдж работал в Москве с 2004 по 2007 год. Бизнесмен участвовал в открытии российского отделения банка Merrill Lynch и был советником по ключевым операциям с Газпромом, РАО ЕЭС и другими компаниями. В этом году Пейдж уже посещал Москву по приглашению ректора Российской экономической школы Шлома Вебера. Как писал The New Times, во время прошлого визита он мог встречаться с вице-премьером Аркадием Дворковичем.