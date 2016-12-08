Акции нефтяной компании «Роснефть» выросли на 6,6% после открытия торгов на Московской бирже.

Ценные бумаги начали расти в цене на фоне итогов приватизации 19,5% акций «Роснефти». Стоимость одной акции на Московской бирже достигла почти 380 рублей, что, как отмечает ТАСС, является максимальной ценой на акции компании за всю историю.

Читайте также Как компания Игоря Сечина претендовала на деньги и активы и как экономический блок этому сопротивлялся

Напомним, накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту Владимиру Путину об участниках приватизации госкомпании. 19,5% государственных акций «Роснефти» купят компания «Гленкор» и Катарский суверенный фонд. Сумма сделки составляет 10,5 млрд евро. Участники консорциума по приватизации «Роснефти» имеют равные доли по 50%, заявил Сечин.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сделка осуществлена «на тренде растущих цен на нефть». Президент назвал завершившуюся приватизацию «крупнейшей сделкой на энергетическом рынке мировом за 2016 год».

В начале ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» должна быть заключена до 5 декабря. Однако в документе прописана возможность «отсрочки» ко второму «дедлайну» — 15 декабря.