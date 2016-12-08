В ходе прений на процессе по делу Варвары Карауловой, сменившей имя на Александру Иванову, сторона обвинения попросила приговорить девушку к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за приготовление к вступлению в запрещенную террористическую организацию «Исламское государство».

На заседании в Московском окружном военном суде прокурор Михаил Резниченко заявил, что вина Карауловой полностью доказана. Обвинение убеждено, что девушка действительно планировала вступить в запрещенную организацию ИГ, для чего попыталась пересечь границу с Турцией. Но неудачно, ее задержали, напомнил прокурор.

При этом обвинение не верит показаниям подсудимой, согласно которым она решила поехать в Сирию из-за любви к вербовщику Саматову, с которым познакомилась в социальных сетях.

«Никаких романтических причин здесь нет», – отметил прокурор, отметив, что они лично ни разу не встречались и не общались даже по скайпу – только по переписке. «Караулова говорила нам в суде, что влюбилась в Саматова по фотографии. Но разве такое возможно?», – вопрошал прокурор.

Он напомнил, что в ходе первого допроса девушка признала, что поехала в Сирию с целью вступить в ИГ, а не по любви. То же самое она сказала и лечащему врачу психиатрической больницы, куда ее направили после возвращения из Турции. Девушка была признана вменяемой.

Кроме того, прокурор процитировал переписку между Карауловой и ее вербовщиком в соцсетях «Вконтакте» и Whatsapp, которая неоднократно велась, в том числе, и после возвращения девушки из Турции. Караулова и Саматов при этом подозревали, что ФСБ наверняка следит за девушкой и мониторит ее сети. Переписку они вели под вымышленными именами. Оба обсуждали ее следующую попытку выехать в Сирию, но уже нелегальными путями, и так чтобы не узнало ФСБ. «Мне бы только слезть с крючка», – цитировал девушку прокурор.

«Все это говорит об отсутствии в действиях сотрудников ФСБ признаков провокации», – сказал прокурор.

Гособинитель также опроверг факт давления на Караулова со стороны следствия, о чем она говорила на суде ранее, объясняя, почему первоначально признала свою вину. На допросе с Карауловой присутствовал адвокат, он же был на определении меры пресечения.

По словам прокурора, у обвиняемой впоследствии было такое «многообразие показаний, что позволяет сомневаться в ее искренности».

В этой связи прокурор процитировал в частности показания педагогов Карауловой по филфаку МГУ, которые в разное время видели, как она совершала намаз.

Напомним, студентка МГУ Варвара Караулова в конце мая 2015 года втайне от родителей улетела в Турцию, чтобы, по версии следствия, вступить в ИГ. В начале июня её в составе группы из 14 россиян задержали на турецко-сирийской границе и отправили в Россию.

Осенью 2015 года следствие попросило суд арестовать Караулову, поскольку она не оставила попыток присоединиться к боевикам и продолжила общаться со своим вербовщиком в интернете.