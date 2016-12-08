Роскомнадзор может разблокировать в России социальную сеть для бизнеса LinkedIn при выполнении ряда условий. Об этом заявил глава надзорного ведомства Александр Жаров, передает RNS.

По словам Жарова, представители ведомства в четверг проведут переговоры с представителями соцсети, чтобы обсудить работу LinkedIn в России.

«Условия очень простые: LinkedIn должен декларировать, что они локализуют персональные данные российских граждан на территории РФ. И мы на встрече с ними должны обговорить приемлемые сроки этой локализации. Обычно мы даем 6‒ 8 месяцев любой компании. И в тот момент, когда это будет сделано и будет подтверждено документально, мы проводим документальную проверку того, что это состоялось, и социальная сеть вернется в Россию», ‒ рассказал глава Роскомнадзора.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал LinkedIn в России по решению суда 17 ноября. Ранее ведомство потребовало ограничить доступ к LinkedIn из-за нарушения закона «О персональных данных».

Роскомнадзор обвинил соцсеть в том, что LinkedIn не перенесла серверы в Россию, а также собирает и передает информацию о гражданах, не являющихся пользователями сети, без их согласия. В ведомстве, помимо прочего, заявили о «неоднократных случаях утечки персональных данных владельцев аккаунтов в LinkedIn».