Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал план предоставления безвизового режима гражданам Украины. Об этом сообщается на странице официального представительства ЕС на Украине.

В ходе прошедших ночью переговоров постпреды достигли компромисса по согласованию механизма о приостановке безвизового режима с этими странами в случае необходимости. Таким образом, ЕС сможет отказаться от безвизового режима, если третья страна злоупотребляет его условиями.

До создания этого механизма некоторые страны Евросоюза блокировали окончательное введение безвизового режима для Украины. Теперь постановление будет направлено в Европейский парламент на голосование в первом чтении, также его должен принять Совет ЕС.

В сентябре за введение безвизового режима с Украиной проголосовал комитет Европарламента, ранее в июле введение безвизового режима для Украины одобрил комитет по иностранным делам Европаламента. Согласно документу, безвизовый режим гражданам ЕС, направляющимся на территорию Украины и гражданам этой страны, приезжающим в ЕС будет действовать на период не более 90 дней в течение полугода.

Украина неоднократно заявляла о скорейшем предоставлении права безвизового въезда в страны ЕС, однако это решение время откладывалось: Киеву был выдвинут ряд дополнительных условий по борьбе с коррупцией.