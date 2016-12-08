Обвинение в фальсификации материалов уголовного дела о крушении буровой платформы «Кольская» предъявлено бывшему следователю Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Виталию Фердеру.

Заявления о том, что материалы дела, направленные в суд, сфальсифицированы, неоднократно делали потерпевшие — родственники погибших членов экипажа и буровиков. В частности, они заявляли о ряде документов, подписи в которых подделаны, а также об исчезновении важных доказательств, в частности, фотоматериалов, подтверждавших аварийное состояние «Кольской» накануне морской буксировки.

После того, как скандал вылился в прессу, в отношении Фердера началась служебная проверка, в феврале 2016 года он уволился из органов.

При этом Первомайский суд Мурманска продолжает рассматривать дело о крушении буровой. Обвиняемых двое — бывший и.о. главного инженера ОАО «Арктикморнефтегазразведка» Леонид Бородзоловский и бывший и.о. замгенерального директора по безопасности мореплавания Борис Лихван. Им вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Кольская» затонула в Охотском море 18 декабря 2011 года во время буксировки. Из 67 человек, находившихся на платформе, были спасены только 14.