Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Григория Пирумова от должности заместителя министра культуры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщал ТАСС, Пирумов, арестованый по обвинению в мошенничестве, сам написал заявление об уходе. По словам первого замминистра культуры Владимира Аристархова, также будет уволен директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо.

Напомним, в марте этого года ФСБ возбудила уголовное дело в отношении нескольких высокопоставленных сотрудников министерства культуры и предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

В рамках дела были арестованы замминистра культуры Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, а также управляющий «БалтСтроя» Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтрой» Владимир Сванбек.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов организовал группу, участники которой заключали госконтракты на реставрацию Новодевичьего монастыря, Изборской крепости, Псковского академического театра драмы имени Пушкина, Иоанно-Предтеченского монастыря, Музея космонавтики в Калуге и башни Кронпринц в Калининграде. Контракты заключали по завышенной стоимости, а чиновники получали откаты.