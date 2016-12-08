Адвокаты Варвары Карауловой в ходе прений сторон в Московском окружном военном суде попросили оправдать их подзащитную.

Как заявил адвокат Илья Новиков, «у гособвинения крайне слабая позиция», что не помешало ему, обвинению, запросить для студентки максимально высокий срок по данной статье — 5 лет лишения свободы.

По словам Новикова, беда Карауловой в том, что она сбилась с пути, попала под очарование вербовщика, влюбившись в него. При этом Новиков назвал таких девушек, которых вербуют в ИГ (деятельность организации запрещена на территории России), «Джульетами».

«Говорят, вы, суд, должны этим процессом объяснить этим глупым девочкам и мальчикам, что вступать в ИГ это плохо. Это заведомо неправильная позиция. Но Вы, уважаемый суд, не можете с молодежью разговаривать на языке приговора. Они вас не услышат», — обращался к судье Новиков.

Адвокат Сергей Бадамшин, в свою очередь, назвал Варвару Карауловой «одиночкой в толпе», у которой не было друзей ни в школе, ни в вузе. Повлиял на замкнутость и необщительность девушки, по словам Бадамшина, развод родителей в ее раннем детстве. Кроме того, у нее появился протест против сложившегося семейного уклада. «В этот момент ей нужна была поддержка. Но никто не услышал сигнал», — отмечал Бадамшин.

Все свободное время, по его словам, девушка сидела в соцсетях, где «много проходимцев от ислама», но где, тем не менее, ей было «комфортно», и там она в итоге познакомилась с вербовщиком Саматовым, который восполнил ей недостаток общения с друзьями и родными.

«Она доверяла ему, рассказывала о своих переживаниях… В итоге это переросло в зависимость от него. А Саматов, изучив ее душевную организацию, стал склонять ее к исламу», — говорил Бадамшин.

По его словам, у Варвары Карауловой получилось искаженное понимание ислама. Но ехать в Сирию, чтобы совершать теракты и быть снайпершой, она не собиралась. Она ехала, чтобы быть женой и рожать детей, подчеркивали защитники и резюмировали: сторона обвинения не смогла доказать причастность Карауловой к попытке вступить в ИГ с целью совершения террористических преступлений.

«Просим оправдать», — сказали адвокаты.

Напомним, ранее сегодня гособвинение запросило 5 лет для студентки Варвары Карауловой.

Напомним, студентка Варвара Карулова была задержана в Турции при попытке улететь в Сирию. Ее обвинили в связи с исламистами и желании вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство». В качестве доказательства следствие представило переписку Карауловой с вербовщиком ИГ.