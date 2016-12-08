В Минобороны России опровергли появившуюся в СМИ информацию о причинах крушения Су-33 при посадке на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

«Информация газеты «Коммерсант»о якобы «предварительных» выводах комиссии по расследованию причин крушения истребителя Су-33 абсолютно не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, комиссия продолжает с работу и никаких предварительных выводов о крушении истребителя не делала.

«За информацией о ходе результатах работы комиссии автор материала к «официальному представителю Минобороны России» не обращался», —

добавили в пресс-службе военного ведомства.

Накануне «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Главному штабу ВМФ сообщил, что причиной падения Су-33 с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» мог стать человеческий фактор.

По словам собеседника издания, специалисты комиссии Минобороны по расследованию инцидента считают, что летчик «превысил максимально допустимое отклонение по оси посадки, создав тем самым чрезмерную нагрузку на трос».

5 декабря российский истребитель Су-33 потерпел аварию во время посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться. Для крейсера это второй потерянный истребитель: 14 ноября в нескольких километрах от «Адмирала Кузнецова» потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29. Причиной крушения стала техническая неисправность самолета.