В Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД пришли с обысками. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

«Оперативно-следственные действия проводятся сотрудниками ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности МВД», –сообщил собеседник агентства.

По его словам, мероприятия проходят «в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел», однако подробности неизвестны.

Источник утверждает, что в ходе оперативных действий никого не задержали.

Официального подтверждения этой информации пока нет.