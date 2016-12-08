Новая газета

9.12.16

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СМИ: в антикоррупционный главк МВД пришли с обыском

Общество

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В Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД  пришли с обысками. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

«Оперативно-следственные действия проводятся сотрудниками ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности МВД», –сообщил собеседник агентства.

По его словам, мероприятия проходят «в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел», однако подробности неизвестны. 

Источник утверждает, что в ходе оперативных действий никого не задержали.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Теги:
мвд, обыски

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