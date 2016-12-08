Президент России Владимир Путин заявил, что лекарства и медицинское оборудование не должны попадать под санкции, передает РИА Новости.

«Под разного рода ограничения, безусловно, не должны никогда попадать ни медикаменты, ни медицинское оборудование, потому что в результате люди лишаются элементарной медицинской помощи, в том числе в условиях военных конфликтов, когда страдают в первую очередь гражданские люди, и часто, к огромному сожалению, дети», — сказал президент.

По его словам, важно добиться соответствующего решения и на международном уровне.

Накануне издание РБК узнало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка зарубежных медицинских изделий, которые попадают под ограничения на госзакупках.

В новый список попали расходные материалы (бинты, антисептики, салфетки, тампоны, защитные маски), предметы для личного использования пациентов (глюкометры, костыли и ходунки), а также высокотехнологичное оборудование и протезы (дефибрилляторы, некоторые виды томографов, грудные силиконовые импланты).

Позже на сайте правительства был опубликован соответствующий документ.

В феврале 2015 года при принятии первого ограничительного перечня медизделий на сайте правительства отмечалось, что такое решение «будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий».