Московский окружной военный суд назначил на 21 декабря последнее слово Варвары Карауловой, обвиняемой в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

Сегодня, в ходе прений сторон, прокурор Михаил Резниченко попросил суд назначить студентке МГУ наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей. По мнению обвинения, вина подсудимой нашла свое подтверждение.

В свою очередь, адвокаты девушки — Илья Новиков, Гаджи Алиев и Сергей Бадамшин — просили суд оправдать подзащитную. По их словам, Караулова была введена в заблуждение вербовщиком Саматовым, в которого была влюблена, и собиралась ехать в Сирию не для того чтобы участвовать в деятельности террористической организации.

Сама девушка, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, свою вину не признает.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года. А несколькими месяцами ранее втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, по версии ФСБ РФ, пытавшихся попасть в Сирию. Эксперты признали ее вменяемой. В настоящее время она содержится в «Лефортово».

Осенью этого года Варвару Караулова отчислили из МГУ.